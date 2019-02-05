В апреле этого года в Волгограде будет проходить Всероссийский конкурс «Царицынский театральный форум», подготовка к которому уже началась. Конкурс будет проходить с 5 по 8 апреля 2019 года, его участниками станут коллективы, исполнители, учащиеся, студенты и преподаватели образовательных учреждений в сфере культуры и искусства со всей страны. Торжественное награждение победителей состоится 8 апреля в Волгоградском музыкальном театре.

Участники Всероссийского конкурса «Царицынский театральный форум» будут соревноваться в 8 номинациях: «Художественное слово», «Поэтический театр», «Музыкальный спектакль», «Театральная миниатюра», «Вокальные и хореографические номера», «Фольклорный театр», «Театральная палитра» и «Драматический спектакль». Возраст участников – от 6 до 35 лет включительно.

В рамках Всероссийского конкурса в Волгоградской консерватории имени П.А. Серебрякова состоится Международная научно-практическая конференция «Театрально-педагогические технологии в условиях интеграции искусств». Ее участники – актеры, режиссеры, драматурги, художники и критики — обсудят проблемы и решения федеральных государственных требований к реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области театрального искусств; формы и методы взаимодействия театрального искусства с другими видами художественного творчества; зарубежный и отечественный преподавательский и исполнительский опыт в работе с детьми и взрослыми; арт-терапию как вид театральной деятельности. На конференцию принимаются научные и методические доклады. По итогам конференции планируется издание сборника. Заявку и текст статьи необходимо отправить не позднее 25 марта 2019 года на электронный адрес: [email protected]

Кроме того, во время проведения Всероссийского конкурса «Царицынский театральный форум», в Волгограде состоится выставка работ участников номинации «Театральная палитра». По итогам Всероссийского конкурса театрального искусства «Царицынский театральный форум» победителям будут вручены почетные грамоты и дипломы.

Учредителями конкурса выступили комитет по делам культуры администрации Волгограда и МБУ ДО «Детская школа искусств «Воскресение».