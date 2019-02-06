В Волгоградской области переобучают водителей пожарных автомобилей лесничеств. На базе учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности водители учатся тушить лесные пожары.

Обучение персонала проводится в соответствии с дорожной картой по организации охраны лесов от пожаров в 2019 году — документ предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возгораний, отработку действий по борьбе с огненной стихией.

В ходе семинаров и практических занятий более 20 водителей пожарных автомобилей получают дополнительные навыки по использованию насосных систем и другого оборудования современных пожарных машин, поступающих в распоряжение лесничеств. В феврале-марте подготовка будет продолжена — сотрудники примут участие в обучающих тренировках по тактике и технике тушения лесных пожаров, мониторингу пожарной опасности.

В настоящее время на вооружении лесопожарных формирований Волгоградской области, численность которых составляет 480 человек, находятся 1700 средств пожаротушения, включая 176 единиц техники — пожарных автоцистерн, лесопатрульных комплексов, тракторов, бульдозеров и авторазливочных станций.

Добавим, на регулярной основе сотрудники 22 лесничеств выполняют обустройство минерализованных полос, уход за лесными угодьями, контролируют посещение лесов.

С наступлением пожароопасного сезона активизируется информационно-разъяснительная работа с населением. Особое внимание уделяется координации сил и средств — профильным комитетом подготовлены соглашения о взаимодействии по организации тушения лесных пожаров на приграничных территориях с Астраханской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областями и Республикой Калмыкия.