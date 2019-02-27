Всем охотникам на заметку: 28 февраля 2019 года закрывается зимняя охота на пушного зверя — волка, шакала, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку (европейскую, американскую), куницу (лесную, каменную), хоря (лесного, степного), горностая, ласку и бобра.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области напоминает, что по истечению срока действия разрешения охотникам необходимо в течение 20 дней заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения. В случае невыполнения требований правил охоты предусмотрена административная ответственность. Для граждан размер штрафа составляет от 500 до 4000 рублей с возможной конфискацией охотничьего ружья.

Отметим, что после закрытия сезона зимней охоты будет разрешена только добыча на ондатру и водяную полевку. Сезон весенней охоты на пернатых откроется в южных районах Волгоградской области 30 марта, в северных – 6 апреля.