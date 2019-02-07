14 февраля волгоградцев приглашают отметить Международный день дарения книг, в рамках которого в Волгоградской библиотеке им. М. Горького пройдет традиционная акция «День влюбленных в книгу». Во время мероприятия посетители познакомятся с фондами библиотеки на книжно-иллюстративных выставках и смогут получить призы-книги за участие в различных конкурсах и викторинах, посетить выставки живописи и графики, сделать селфи в тематических фото-зонах и окунуться в ретро-атмосферу, слушая виниловые грампластинки.

«День влюбленных в книгу» – это праздник не только для любителей книг, но и для библиотек, лучшим подарком для которых станут новые издания, подаренные читателями.

Все дарители и подарки будут представлены на страницах Волгоградской ОУНБ им. М. Горького в социальных сетях и на сайте библиотеки. Также здесь будут отображены итоги анкетирования читателей «Ваша книга года».

С 12:00 до 19:00 можно будет увидеть редкие экслибрисы из фонда Сектора редких и ценных изданий. С 12:00 до 17:00 библиотека подарит возможность отреставрировать книгу из личной коллекции шести своим читателям (предварительная запись на мастер-класс открыта в Отделе регистрации, учета и контроля читателей). С 12:00 до 18:00 юных (и не только) посетителей библиотеки ждут увлекательные квесты и безопасные химические опыты.

В 14:00 состоится авторская презентация книги писателя-краеведа Николая Бичехвоста «Корсары парагвайской сельвы». С 15:00 до 18:00 художники Валентина Кузнецова и Полина Силина проведут мастер-классы по созданию книжных иллюстраций. В 16:00 стартует «Эстафета чтения»: иностранные студенты волгоградских вузов прочитают стихи и прозу на русском языке, а участницы акустического проекта «Salut Sartre!» Марина Кравцова и Оксана Мельникова исполнят песни на английском, французском, итальянском и японском языках.

В 17:00 можно будет принять участие в психологической игре-эксперименте «36 вопросов, чтобы влюбиться». Также в 17:00 состоится розыгрыш призов среди участников конкурса репостов «Марафон влюблённых в книгу». В 18:00 участники научно-образовательного общества «Интеллектуальные среды» расскажут о книгах, которые из всех прочитанных в прошедшем году произвели на них самое большое впечатление. Все впервые записавшиеся в этот день в библиотеку получат в подарок книги и памятные закладки.

С подробной программой акции можно ознакомиться на сайте библиотеки. Справки по телефону 8(8442)33-20-21 (Катаева Ирина Валентиновна).