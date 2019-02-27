Для улучшения коммуникаций с потребителями, повышения оперативности реагирования на обращения и в целом качества клиентского сервиса начал работу единый контакт-центр регионального оператора на базе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Единый контакт-центр регионального оператора уже приступил к плановой работе. В части клиентского обслуживания ООО «Управление отходами — Волгоград» появилось новое подразделение. Единый контакт-центр регионального оператора отвечает за коммуникации с организациями и населением. Он аккумулирует все письменные запросы от юридических и физических лиц по вопросам реализации реформы обращения с отходами, контролю качества сбора и вывоза мусора, порядке заключения договоров, проведения расчетов и перерасчетов за новую коммунальную услугу. В полномочиях специалистов единого контакт-центра – обработать поступившую от заявителя информацию, дать краткий письменный ответ, предоставить справку или перенаправить запрос для получения развернутого ответа в профильные подразделения АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». В перспективе единый контакт-центр будет заниматься всеми письменными обращениями в адрес регионального оператора и расчетного центра в целом.

Чтобы обратиться к специалистам единого контакт-центра за консультацией, нужно написать обращение на единый официальный электронный адрес регионального оператора: [email protected]

В режиме телефонной связи вы можете по-прежнему обращаться на единый номер регионального оператора: 8-800-350-43-48.

Официальный сайт регионального оператора uo34.ru.

Внимание! С 4 марта остается работать только один официальный адрес электронной почты регионального оператора ООО «Управление отходами – Волгоград». Обращения, направленные на прочие ранее существовавшие электронные адреса, приниматься к обработке не будут.

Напомним, по-прежнему все потребители могут обратиться в отделы по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Адреса и графики работы указаны на сайте ivc34.ru.