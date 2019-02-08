Компания «Концессии водоснабжения» завершила работы по замене аварийного участка транзитного водопровода диаметром 100 миллиметров. Работы велись в рамках планово-предупредительных работ на системе городского водопровода Волгограда.

Решение о замене участка транзитного водовода, проходящего в подвале многоквартирного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда, было принято по причине большой изношенности магистрали. Она напрямую сказывается как на качестве водоснабжения потребителей, так и на качестве жизни собственников помещений в многоквартирном доме, поскольку аварийная магистраль способствовала появлению сырости в подвале дома.

Замена аварийного участка стальной трубы на аналогичный по диаметру и материалу заняла чуть больше четырех часов. Для того, чтобы минимизировать неудобства потребителей, все работы велись днем, когда большая часть жителей попавших в зону отключения многоквартирных домов находится на работе.

Отметим, что подобные работы регулярно проводятся во всех районах Волгограда и направлены, в первую очередь, на повышение качества водоснабжения и надежности коммунальных сетей города.