В воскресенье в Волгограде прошел первый фестиваль кофе Coffan, организатором которого выступило event-агентство «Пушка». Мероприятие расположилось в центральном холле первого этажа Ворошиловского торгового центра. Поскольку фестиваль проводился впервые, мы хотим поделиться тем, что прошло удачно, а что не очень.

Кофейная волна захлестнула наш город не так давно: еще три года назад у нас не было такого большого количества кофеен, которые отличались бы друг от друга не только названием и дизайном помещения, но и атмосферой, авторскими напитками и едой. Конечно, какие-то за это время успели закрыться, но такие кофейни, как Babetta, Koko coffee, Voronka, Black mood coffee и Wonderland (бывший KofeIN) остаются на плаву, а некоторые даже расширили свою географию. Собственно, они и были представлены на фестивале.

Организаторы явно не ожидали (мы, как посетители, тоже), что на фестиваль кофе придет такое огромное количество людей, отчего места сразу стало катастрофически не хватать. Люди толпились между прилавками, толкались сумками и терлись друг о друга куртками, а кто-то из пользователей в instagram жаловался, что приходилось стоять в огромной очереди за кофе или десертом. Но, хотим отметить, что все кофейни работали очень оперативно. Например, у стойки кофейни Voronka два человека принимали заказы, тем самым не отвлекая бариста от работы.

На фестивале проходили лекции о том, как выбрать кофе домой, почему один сорт кислит, а другой горчит, как правильно приготовить кофе в турке или сделать капучино дома без дорогостоящей кофемашины. Попробовать различные сорта можно было на каппингах, а после — купить тот, что понравился. Была и интерактивная зона кофейни Babetta, где с помощью опытных бариста гости могли приготовить любой напиток в итальянской кофемашине самостоятельно. А закончился фестиваль интерактивной дискуссией кофеен-участников с публикой и латте-арт баттлом (рисование молоком на кофе).

Активностей много, и это хорошая сторона фестиваля, а плохая в том, что какие-то из них проходили параллельно, а другие — с большими перерывами. То есть гостям, которые собирались на каппинг, но также хотели послушать лекцию, приходилось жертвовать одним ради другого.

Еще одним минусом является площадка ВТЦ. Мы не устанем повторять, что маркеты здесь — это жутко неудобно. Мало места, присесть некуда, потому что пуфиков всегда не хватает, негде нормально поесть (а еда на маркете продается), некуда деть верхнюю одежду, поэтому приходится либо «жариться» в ней, либо держать ее в руках. Такие мероприятия чаще всего проходят в холодное время года и предполагается, что гости придут в куртках, захотят их снять и где-нибудь оставить, а не носить в руках.

В целом, первый фестиваль кофе был не идеальным, но и не провалом. Гости узнали много нового о кофе, познакомились с представителями одних из лучших кофеен нашего города и своим присутствием показали, что эта тема в Волгограде актуальна. Если учесть количество пришедших, то в скором времени нас ожидает новый Coffan, что не может не радовать. Надеемся, что фестиваль поменяет локацию и расширит количество участников, ведь в этот раз были представлены не все кофейни.

К слову, 2 и 3 марта event-агентство «Пушка» проведет новый О! Маркет на территории гостиницы «Турист», посвященный Международному женскому дню. Будет большой маркет, живая музыка, лекции на женские темы, кинотеатр, где будут крутить «Дневник памяти», «Дьявол носит Prada», «1+1», пройдет модный показ, мастер-классы и многое другое. Участников, активности и расписание можете посмотреть на странице мероприятия. На этот раз впервые будет организован гардероб, за что отдельное спасибо и поклон.