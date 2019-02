View this post on Instagram

Вот и закончился наш первый фестиваль кофе — тематика, которая моментально завоевала сердца, и мы все это почувствовали. ⠀ Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо кофейням, которые не просто сделали это мероприятие возможным, а создали своим участием новое удивительное настроение, которое раньше было недоступно. ⠀ Это был «пилотный» выпуск. Мы хотели посмотреть, насколько тема кофе актуальна для нашего города. И признаемся, не ожидали, что #coffan вызовет настолько оживленный интерес. Хотим извиниться перед посетителями, которые пришли в пиковое время и попали в очереди. Число гостей действительно превзошло наши ожидания. ⠀ Друзья, сейчас мы производим демонтаж. За сегодняшнюю ночь COFFAN уедет из Ворошиловского ТЦ. Но мы приглашаем вас на следующее наше мероприятие — большую хэнд-мейд ярмарку @omarket_vlg , которая пройдет 2 и 3 марта в гостиничном комплексе «Турист». Спасибо вам еще раз за живой интерес, за любовь к кофе и за прекрасно проведенный день. ⠀ До встречи. Ваша команда организаторов ПУШКА Team. @pushka_team #coffan