Несанкционированные врезки в систему городского теплоснабжения выявлены в 2018 – январе 2019 гг. в жилых домах поселков Веселая балка и Саши Чекалина Кировского района. Это произошло благодаря технологии окрашивания производственной воды, циркулирующей в системе отопления, в зеленый цвет. В настоящее время для пресечения незаконного потребления коммунального ресурса краситель также используют в поселке Соляном Красноармейского района.

Технологию окрашивания теплоносителя с помощью безвредного красителя Уранин А применяют там, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение. В данном случае для получения горячей воды необходимо устанавливать водонагреватели. Однако некоторые недобросовестные граждане и коммерсанты решают действовать в обход закона и используют в качестве горячей производственную воду, циркулирующую в комнатных батареях или в тепломагистралях.

Подобная ситуация сложилась сразу в нескольких поселках Волгограда, в том числе в Веселой балке и Саши Чекалина в Кировском районе. В прошлом году здесь в ходе совместных рейдов сотрудники полиции и энергорайона тепловых сетей ликвидировали 36 незаконных врезок в радиаторы, расположенные в квартирах. Еще 8 врезок демонтировали в январе этого года. По большей части несанкционированное потребление тепловой энергии отмечалось в общежитиях, в комнатах, где проживают неблагополучные горожане. Они использовали теплоноситель из батарей для уборки помещений, мытья посуды, купания.

Случаи воровства тепловой энергии зафиксированы и в поселке Соляном Красноармейского района. Здесь некоторые жители тоже решили, что будут получать горячую воду прямо из батарей, несмотря на то, что это прямое нарушение действующего законодательства. Кроме того, с помощью теплоносителя «хитрые» предприниматели поселка умудряются устраивать «теплый душ» для овощей, которые выращивают в местных теплицах и затем отправляют на продажу.

Чтобы пресечь случаи несанкционированного использования тепловой энергии в качестве горячей воды, а заодно проверить целостность трубопроводов отопления, в поселках Веселая балка, Саши Чекалина и Соляном теплоноситель окрасили в зеленый цвет. Предназначенный для этого краситель Уранин А разрешен к использованию Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Важно, что производственная вода принимает зеленый оттенок там, где имеет место незаконное потребление теплоносителя из батарей. В домах Красноармейского и Кировского районов с централизованной системой ГВС никаких изменений с цветом горячей воды не происходит!

В настоящее время работа по выявлению случаев воровства теплоносителя в поселках Веселая балка, Саши Чекалина и Соляной продолжается.

«Концессии теплоснабжения» напоминают, что производственная вода, циркулирующая в закрытой системе отопления, по химическому составу не предназначена для использования в бытовых целях. Кроме того, осуществлять врезки в батареи недопустимо! Подобные действия чреваты проблемами в работе всей системы отопления зданий и, как следствие, сбоями в подаче тепла.

Помимо прочего, несанкционированное потребление коммунального ресурса является нарушением действующего законодательства РФ. Согласно статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях за самовольное подключение и использование тепловой энергии физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей. В некоторых случаях хищение энергоресурса может быть расценено как уголовное преступление.