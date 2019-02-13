В инстаграм аккаунте Экологического информационного проекта Волгограда и Волжского zerowaste34 на днях анонсировали, что в нашем городе начало работать ЭкоТакси. В настоящее время сервис уже запущен в Челябинске и Москве. Первое время «ЭкоТакси Волгоград» будет работать в тестовом режиме.

«ЭкоТакси Волгоград» будет работать по принципу классического такси: волгоградцы могут вызвать машину для вывоза своих пластиковых отходов всех видов, макулатуры, алюминия и текстиля. Каких-либо ограничений по минимальному объему пластика нет. Стоимость вывоза будет зависеть от объема сырья и вашего местоположения. Такая услуга будет доступна для физических и юридических лиц и рассчитываться индивидуально. Примерный ценник будет от 200 рублей. Свою заявку можно оформлять уже сейчас на сайте нольотходов.рф или в ватсап по номеру 8-961-692-68-22. Ознакомиться с более подробной информацией вы можете на официальном сайте ЭкоТакси.

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февраль, 2019

27фев19:00РекомендуемВыставка современного искусства "ВОЗДУХ"19:00 Вода Волга Воздух @ ул. Советская, 17Рубрика:Досуг

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