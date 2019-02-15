ООО «Концессии водоснабжения» закончили переврезку нового водовода в Тракторозаводском районе Волгограда.

Специалисты компании проложили 240 метров полиэтиленового водовода диаметром 110 миллиметров, по которому снабжались питьевой водой две высотки по улице Батова в микрорайоне Спартановка. Старый водовод, проложенный около 20 лет назад, пришел в негодность. В качестве профилактической меры специалисты компании решили полностью заменить участок магистрали, тем самым улучшив качество жизни почти 400 человек, проживающих в двух высотках.

Добавим, что подобные планово-предупредительные работы регулярно проводятся во всех районах Волгограда. Тем самым повышается надежность системы водоснабжения и водоотведения, а также минимизируется количество инцидентов на сетях, связанных с отключениями потребителей от водоснабжения.