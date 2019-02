В Волгоградской областной детской художественной галерее состоится персональная выставка волгоградского художника Елены Олейниковой «Квартира 2/1», которая откроется 19 февраля в 18:00.

Выставка познакомит гостей с творчеством художника, взросление и становление которой пришлись на постмодернистский период. Его отличительными чертами являются поиск и отсутствие границ этого поиска. Применительно к изобразительному искусству – это поиск новых тем, форм, приёмов, техник и «самого себя».

Елена Олейникова закончила Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «архитектор-дизайнер» в 2014 году. В творческой биографии Елены внушительный список участия в молодёжных фестивалях, проектах форумах: 2010г. – фестиваль современного искусства «МАХ» г. Волгоград; 2011 г. – международный воркшоп «Degree and profession» г. Флоренция; 2012г. – конкурс молодых художников «Четвертая продольная», г. Волгоград; 2014 г. – международный смотр-конкурс по архитектуре и дизайну в г. Баку (диплом первой степени ); 2014 г. – Волгоградский международный фестиваль «Арт-слой»; 2015 г. – международный паблик-арт проект «(Из)обретая публичное: точки входа» в Волгограде; 2017 – участие в форуме молодых художников «Таврида», групповая выставка с работой «Великая стилистическая война» под руководством художника Егора Кошелева, а так же открытие двух персональных выставок в 2011 г. – в рамках арт-группы «Ж.И.Р.А.Ф.» в Волгограде и в 2015 г. «Who are you? Kto ste? Кто вы?» (г. Братислава, Словакия).

Выставка «Квартира 2/1» будет проходить с 19 февраля до 19 марта 2019 г. в Волгоградской областной детской художественной галерее по адресу: ул. Советская, 26.