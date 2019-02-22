В недавнем послании Федеральному собранию президент РФ отметил необходимость перевода предприятий жилищно-коммунального хозяйства на более чистые экологические решения. В Волгограде в сфере теплоснабжения эту задачу успешно выполняют «Концессии теплоснабжения». Одно из важнейших экологических мероприятий компания реализовала еще в 2016 году – вывела из эксплуатации устаревшую угольную котельную в поселке Гумрак, построив взамен газовую БМК. А в 2017 году заместили мазутную котельную в поселке Южном. Благодаря этому общий объем вредных выбросов в атмосферу снизился более чем в 8 раз.

«Концессии теплоснабжения» бережно относятся к окружающей среде и в рамках инвестиционной программы стремятся улучшить экологическую обстановку в Волгограде. Начав свою деятельность в 2016 году, компания сразу приступила к реализации мероприятий, направленных в том числе на снижение выбросов в атмосферу.

Первым «зеленым» проектом «Концессий…» стало строительство газовой блочно-модульной котельной в поселке Гумрак Дзержинского района взамен неэффективной угольной котельной, которая с 60-х годов прошлого века работала в подвале жилого дома. В результате отказа от угля при выработке тепловой энергии количество вредных выбросов удалось сократить в 3 раза. В первую очередь это почувствовали жильцы дома, где располагалась угольная котельная. Кроме того, современная «блочка» улучшила теплоснабжение десятков домов местных жителей.

В течение 2017-2018 годов компания возвела в Волгограде еще пять БМК. Одну из них построили в поселке Южном Красноармейского района с учетом высокого социального запроса населения. Здешние жители много лет жаловались на пыль, копоть и грязь, источником которых была старая мазутная котельная. Ежегодно она выбрасывала в атмосферу более 30 тонн загрязняющих веществ. «Концессии теплоснабжения» решили эту проблему. Новая «блочка» не только обеспечила надежную подачу тепла и горячей воды в 7 домов. Благодаря замещению «мазутки» и переходу на природный газ количество вредных выбросов уменьшилось более чем в 5 раз. Символично, что БМК в поселке Южном построили именно в Год экологии.

Осуществляя модернизацию теплового хозяйства, «Концессии теплоснабжения» во многом ориентируются на отечественный опыт внедрения в сфере ЖКХ энергоэффективных технологий, также способствующих улучшению экологической ситуации. Так, в ходе реконструкции действующих котельных в них устанавливают оборудование с высоким КПД (коэффициент полезного действия). К такому оборудованию относятся новые автоматизированные горелки, которые монтируют в котлах. За счет высокого КПД такие горелки обеспечивают более качественное сгорание топлива, тем самым снижая объем выбросов, в первую очередь углекислого газа, оксидов азота и серы. Данная технология активно используется в котельных №1 и №2 Кировского района, а также в котельной №101 Центрального района.

Сегодня компания продолжает обновлять тепловое хозяйство с учетом задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года, по переводу предприятий жилищно-коммунального хозяйства на более чистые экологические решения. Забота об экологическом благополучии жителей Волгограда входит в число приоритетных направлений работы ООО «Концессии теплоснабжения».

Напомним, компания модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда путем инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом «Концессии теплоснабжения» поддержали инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.