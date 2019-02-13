В рамках инвестиционной программы в 2018 году «Концессии теплоснабжения» реконструировали 14 центральных тепловых пунктов. В пяти из них заменили электрику, еще в девяти внедрили автоматизированную систему управления. Благодаря проведенной работе процесс приготовления горячей воды и распределения тепловой энергии до конечных потребителей в ЦТП стал полностью автоматическим.

Центральные тепловые пункты – важное звено в системе централизованного теплоснабжения города. В них расположено оборудование, которое помогает регулировать параметры теплоносителя, поступающего в жилые дома, больницы, школы, детские сады и прочие объекты. Кроме того, ЦТП участвуют в процессе приготовления горячей воды. Это своего рода «посредник» между котельными и конечными потребителями.

За последние десятилетия оборудование в тепловых пунктах Волгограда серьезно устарело. Его обновление стало возможно благодаря инвестиционной программе «Концессий теплоснабжения».

Реконструкция ЦТП включает замену электрики, установку новых насосов и теплообменников. При этом ключевым мероприятием является внедрение современной системы управления процессом распределения тепла и приготовления горячей воды. В ходе реконструкции специалисты устанавливают в зданиях тепловых пунктов шкафы автоматики. Автоматика самостоятельно регулирует температуру и давление теплоносителя, тем самым круглосуточно поддерживая стабильные показатели. Кроме того, автоматизация ЦТП дает возможность дистанционно контролировать работу оборудования в режиме реального времени.

В 2018 году компания осуществила реконструкцию 14 центральных тепловых пунктов Волгограда. В этом году обновление ЦТП продолжится. Внедрение автоматики управления позволяет повысить эффективность работы всего теплового хозяйства города, привести оборудование, обеспечивающее потребителей теплом и горячей водой, в соответствие требованиям XXI века.

Напомним, ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда путем инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии…» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.