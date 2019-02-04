В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» был спасен от гибели лебедь-щипун. Из ледяного плена лебедь был спасен сотрудниками природного парка совместно со специалистами районного подразделения службы спасения. Сигналы о группе лебедей, не улетевших на зимовку и наблюдаемых в районе реки Ахтубы, поступали от местных жителей регулярно. Специалисты-орнитологи объясняли обеспокоенным жителям и туристам, что лебеди хорошо переносят холод и могут оставаться в зимний период в местах гнездования.

Но на днях было получено сообщение о том что один из лебедей ведет себя необычно — он не уходил со льда вместе с остальной группой птиц, длительное время сохранял неподвижность.

Прибывшие на место спасатели и специалисты природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» обнаружили, что оперение шипуна примерзло ко льду, при этом птица чрезвычайно ослабла. Освобожденную птицу отвезли в одну из волгоградских ветеринарных клиник. После проведения обследования врачи примут решение о характере лечения, назначат ей восстановительные процедуры.

:-P

февраль, 2019

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