ООО «Концессии водоснабжения» выполнили работы по врезке в сеть нового водовода диаметром 225 миллиметров на улице Кропоткина в Тракторозаводском районе Волгограда.

Перекладка нового водовода длиной 120 метров велась в рамках планово-предупредительных работ ООО «Концессии водоснабжения», направленных на повышение надежности водоснабжения потребителей. Старый водовод, проложенный одновременно со строительством многоквартирных жилых домов, полностью отработал нормативный срок эксплуатации, поэтому было принято решение обновить магистраль, уложив новые трубы.

Добавим, что работы по обновлению сетей проводятся во всех районах Волгограда. Всего с начала работы «Концессий водоснабжения» с середины 2015 года в Волгограде обновлены уже свыше 200 километров сетей водопровода и канализации, что позволило на четверть снизить аварийность и более чем на 35% снизить потери воды в сети.

При принятии технических решений «Концессии водоснабжения» придерживаются рекомендаций НАКДИ в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций. В целях повышения информационной открытости компания осуществляет дополнительное раскрытие информации о деятельности организации в области устойчивого развития и «зеленых» инвестиций в рамках нефинансовой части отчетности.