Театр кукол подготовил спектакль для незрячих и слабовидящих зрителей «Ночь перед Рождеством» с тифлокомментированием, его премьера состоится 10 февраля. Сотрудник Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых, профессиональный тифлокомментатор Наталья Пряникова поможет зрителям более полно воспринимать театральное действие.

Напомним, совсем недавно Волгоградская областная специальная библиотека для слепых отметила своё 55-летие. Сегодня Волгоградская областная специальная библиотека для слепых внедряет новые современные формы работы, занимается информационным обеспечением инвалидов по зрению и консультированием незрячих людей в вопросах использования современной тифлотехники и является неотъемлемой частью системы учреждений и организаций, осуществляющих социокультурную реабилитацию инвалидов.

В феврале 2018 года сотрудник ВОСБС Наталья Пряникова прошла обучение на курсах повышения квалификации по специальности «Тифлокомментирование» в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала общероссийской организации инвалидов. Также в том году в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» Волгоградская областная специальная библиотека для слепых получила благотворительную помощь в виде специального оборудования для тифлокомментирования от Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт». Всё это позволяет проводить мероприятие с участием слабовидящих людей, которые ранее были им недоступны.