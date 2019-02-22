Керамические изделия разных эпох можно будет увидеть на выставке в рамках проекта «Двенадцать» — «Сохраняя традиции. Искусство керамики вчера и сегодня», которая начинает свою работу 22 февраля в музее заповеднике «Старая Сарепта» и будет работать в течение месяца.

В экспозиции будут представлены керамические изделия разных эпох и государств: Золотой орды XIII-XV веков, Хазарского каганата IX-X веков, Франции XIX века и других. Посетителей музея-заповедника удивит разнообразие экспонатов: от амфор и крестьянской посуды до клинкерной плитки и водопроводных и печных труб.

Напомним, музей-заповедник «Старая Сарепта» запустил проект «Двенадцать» в честь своего тридцатилетия. На протяжении всего юбилейного года посетители смогут познакомиться с 12 уникальными музейными коллекциями и услышать 12 захватывающих экскурсий. Стартовал проект 24 января выставкой «История Волгограда глазами художников», которая включает в себя уникальную коллекцию картин музея-заповедника «Старая Сарепта»: 22 полотна мастеров, отобразивших в своем творчестве разные эпохи и события нашего города. Каждая выставка будет открыта для посещения в течение месяца и каждую субботу в 12:00 будет проходить экскурсия. Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.