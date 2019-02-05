Заболеваемость ОРВИ на данный момент находится ниже эпидемического порога, но уже сейчас в некоторых школах вводится частичный карантин, распространяемый пока лишь на отдельные классы.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора в Волгоградской области, по показаниям проводимого еженедельного мониторинга на 5 календарной неделе 2019 года (28.01-03.02.2019) отмечено, что количество обращений с симптомами острой респираторной инфекции составило 11,7 тысяч, из них в Волгограде — 5,5 тысяч. Показатель заболеваемости составил 46,6 на 10 тысяч населения, что на 71% ниже эпидемического порога для данного периода года. Основное количество заболевших составляют дети в возрастной группе 7-14 лет. В Волгограде уровень заболеваемости находится также ниже недельного порогового уровня – на 52%.

Госпитализация потребовалась 4,2% заболевшим, остальные пациенты выздоравливают в домашних условиях.

В целях профилактики распространения случаев заболеваний ОРВИ среди школьников применяется мера по приостановке образовательного процесса. На прошедшей 5-й неделе 2019 года были введены ограничения занятий для одной школы в Светлоярском районе. Выборочно по отдельным классам были разобщены дети ещё в 22 школах области (2,9% от общего количества средних образовательных учреждений региона).