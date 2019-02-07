В ближайшие выходные в Волгограде планируется провести сразу два спортивных мероприятия. Всероссийская акция «Лыжня России-2019» пройдет в субботу, 9 февраля, а 10 февраля регион присоединится к всероссийскому Дню зимних видов спорта. Ожидается, что два спортивных мероприятия объединят более семи тысяч жителей и гостей региона.

И хотя погода не совсем соотвествуют времени года, в регионе для проведения «Лыжни России», которая пройдет уже в 37-й раз, в десяти муниципальных районах, а также в Волгограде, Волжском и Камышине подготовлены трассы для состязаний. Планируется, что лыжный забег соберет порядка шести тысяч человек.

Добавим, всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2019» пройдет в 73 субъектах Российской Федерации, объединив около миллиона поклонников лыжного спорта. В Волгограде соревнования состоятся недалеко от усадьбы «Сосновый бор». Самым массовым забегом станет дистанция на полтора километра. Победителей и призеров ждут кубки, медали, дипломы и памятные призы. Подробную информацию о том, как принять участие в состязаниях, можно найти на сайте комитета физической культуры и спорта.

10 февраля волгоградцев и гостей региона приглашают присоединиться к всероссийскому Дню зимних видов спорта, праздник пройдет на нескольких площадках и ледовых аренах. В Волгограде на ледовом катке «Новое поколение» показательные выступления дадут юные фигуристы. Здесь же состоится студенческий хоккейный «Матч всех звёзд», подготовлена развлекательная программа. 9-10 февраля на ледовой площадке в Кировском районе Волгограда состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди взрослых команд, посвященный 76-летию Победы советских войск в битве под Сталинградом. Всероссийский День зимних видов спорта также встретят в городе Волжском, Ленинском, Фроловском, Урюпинском и других районах области. Мероприятие организовано региональным спорткомитетом совместно с Олимпийским советом Волгоградской области.