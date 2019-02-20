Во время мониторинговых наблюдений за дикой природой региона специалистами природного парка «Цимлянские пески» был обнаружен новый, 27-ой по счету гнездовой участок орлана-белохвоста. Это один из явных признаков роста популяции краснокнижной птицы.

Обнаруженный специалистами 27-й участок по-своему уникален — птица предпочла вывести потомство подальше от воды, в 5 км от Цимлянского водохранилища, хотя чаще всего селится у водоемов. В этом году плотность гнезд вдоль берега Цимлянского водохранилища особенно высокая.

Отметим, что встретить краснокнижного хищника не просто – осторожная птица гнездится в малоосвоенных человеком местах. В зимние месяцы, когда гнезда хорошо просматриваются, орнитологи могут наблюдать за тем, как редкие пернатые готовятся к появлению потомства.

По результатам наблюдений, проведенных в феврале на восьми участках, птицы заканчивают строительство и ремонт гнезд, готовятся к кладке яиц. Через месяц–полтора у каждой пары появятся, в среднем, по два птенца, заботу о которых, как правило, разделяют оба родителя.

С наступлением тепла специалисты природного парка «Цимлянские пески» планируют начать наблюдения за дрофой, большим кроншнепом, а также белым аистом, авдоткой и черноголовым хохотуном.