Уже скоро весна, а с ней придет и паводок. В регионе уже начали к нему готовиться, а точнее — начались обследования паводкоопасных территорий. Обследования ведутся межведомственной комиссией в каждом районе области. До 1 марта специалистам предстоит оценить пропускную способность русел рек, протекающих по территории 113 поселков и хуторов, и принять меры для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период разлива малых рек.

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, ежегодные обследования проводятся для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и минимизации возможного ущерба от подтопления объектов жилой и социальной инфраструктуры. Главная задача — выявить условия, препятствующие свободному прохождению паводковых вод. При осмотре будут учитываться высота снежного покрова и толщина льда на водоемах. Особое внимание специалисты обратят на реки Иловля, Хопер, Бузулук, Кумылга, Арчеда, Терса, Елань и еще несколько десятков мелких водных объектов, а также гидротехнические сооружения, создающие угрозу населению в случае прорыва. По итогам предпаводковых обследований будут разработаны необходимые мероприятия для решения водохозяйственных проблем.

Паводок-2019 прогнозируется сложным. Снегозапасы на Дону и его притоках превышают среднегодовую норму в 2,5 раза; превышение над прошлогодними величинами — в три раза. Снегозапас по бассейну Нижне-Камского каскада — на 13% выше среднегодовой нормы; на 45% больше чем в 2018 году. При негативном сценарии развития событий паводок на малых реках может привести к подъему уровня воды в селах и хуторах порядка двадцати муниципальных районов.