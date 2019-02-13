В этом году регион готовится встретить участников седьмого международного бегового марафона «Elton Ultra» вокруг соленого озера Эльтон в Палласовском районе, который будет проходить в мае. Участники смогут выбрать дистанцию по своим возможностям. Всего их будет шесть, и все они будут проходить в условиях полупустыни, в числе которых — рекордный для России забег на 205 километров. Впервые в этом году марафону присвоен официальный статус всероссийских соревнований по легкой атлетике в дисциплине «трейл».

Как сообщают в комитете развития туризма Волгоградской области, новая география забегов позволила значительно разнообразить дистанции и повысить лимит участников гонки до 700 человек. Для любителей бега со всего мира разработали варианты трасс с разным уровнем сложности. Атлетам предложат прохладную ночную гонку вокруг озера на 84 километра; новую трассу к соленому озеру Боткуль протяженностью 100 километров; полумарафон вокруг горы Улаган; веселый забег для самых юных участников по поселку Эльтон длиной в два километра; а также уникальную дистанцию на грани человеческих возможностей на 205 километров. Впервые в истории гонки в соревнованиях будут участвовать эстафетные команды — на самый протяженный маршрут могут поочередно выйти три участника. Для каждой дистанции предусмотрены строгие критерии отбора, победители смогут претендовать на получение звания «Мастер спорта России».

Ультрамарафон вокруг Эльтона — не просто беговое состязание, а настоящий фестиваль с насыщенной развлекательной программой и ярким колоритом и один из самых известных трейлов в России. Для проведения соревнований задействуют более 200 волонтеров из 20 регионов России. На трассе оборудуют пункты питания, в ключевых точках дистанций будут дежурить машины скорой помощи. Стартовый городок по традиции расположится в Доме культуры поселка Эльтон, где установят палаточный лагерь, сцену, откроют фудкорт, медицинский центр, организуют выставочную зону.

Торжественное открытие международного марафона состоится 25 мая в 19:00. Забеги будут проходить в течение двух дней — 25 и 26 мая.