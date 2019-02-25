В рамках ежегодного послания президент России Владимир Путин обратил внимание на решение проблем в сфере экологии. По словам главы государства, это важнейшая задача для промышленности и науки, для каждого конкретного человека. ООО «Концессии водоснабжения», работающие в Волгограде с 2015 года, вопросам экологии уделяют самое пристальное внимание.

Концессионное соглашение, заключенное между администрацией Волгограда и ООО «Концессии водоснабжения», предусматривает привлечение в городскую инфраструктуру 58 миллиардов инвестиций. Только за первые три года компания привлекла 6,2 миллиарда рублей для финансирования мероприятий по сокращению потребления энергоресурсов, потерь воды и решению ряда насущных вопросов функционирования системы водоотведения города.

В частности, введена в строй канализационная насосная станция в Дзержинском районе Волгограда. Она позволила ликвидировать выпуск сточных вод в Проломный овраг. Построены новые очистные сооружения в поселке Аэропорт производительностью 1500 кубометров в сутки, проложен новый канализационный коллектор диаметром 1000 миллиметров от КНС-5 до очистных сооружений завода «Каустик», сдан в эксплуатацию новый канализационный коллектор «Разгуляевский». Кроме того, завершается работа по строительству коллектора, который будет перекачивать сточные воды поселка Гумрак Дзержинского района в централизованную систему городской канализации. Как результат — в черте города полностью ликвидирован сброс неочищенных стоков на грунт.

Параллельно реконструированы более 80 водопроводных и канализационных насосных станций, произведена замена 200 километров водопроводных сетей, что позволило сократить объем потерь воды в абсолютных показателях в 2,4 раза, а долю потерь воды в централизованной системе водоснабжения — в два раза.

А для контроля качества воды и стоков в компании модернизировали производственные химико-бактериологические лаборатории, потратив на это более 90 миллионов рублей.