В Волгограде продолжается работа по выявлению и пресечению случаев воровства тепловой энергии. Для этого в ближайшие дни будет подкрашен теплоноситель на котельной №1349, расположенной в поселке Верхняя Судоверфь Красноармейского района.

Практика окрашивания циркулирующей в системе отопления производственной воды в зеленый цвет для определения несанкционированных подключений к системе теплоснабжения зарекомендовала себя во многих городах России, не стал исключением и Волгоград.

С помощью безвредного для здоровья красителя Уранин А, разрешенного к использованию Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, уже удалось сократить незаконное потребление тепла сразу в трех поселках города: Саши Чекалина и Веселая балка Кировского района, а также в Соляном Красноармейского района. Так, в этом отопительном сезоне сотрудники энергорайонов ООО «Концессии теплоснабжения» совместно с полицией демонтировали 44 врезки в радиаторы в жилых домах. Сегодня эта работа продолжается.

В ближайшие дни теплоноситель окрасят в поселке Верхняя Судоверфь Красноармейского района. Здесь отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Вместо того, чтобы использовать водонагреватели для получения горячей воды, недобропорядочные жители делают врезки в батареи и сливают оттуда теплоноситель. При этом волгоградцы забывают, что врезаться в радиаторы недопустимо. Это может привести к разбалансировке внутридомовой системы и, как результат, к перебоям в подаче отопления. Категоричен в данном случае и закон.

Согласно статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за несанкционированное подключение к системе теплоснабжения физическим лицам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим – до 200 тысяч рублей. В некоторых случаях воровство теплоносителя может обернуться уголовной ответственностью.

Важно, что в домах жителей Красноармейского района с системой централизованного ГВС никаких изменений с цветом горячей воды не произойдет.