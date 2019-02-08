Рыбаков приглашают принять участие в третьем донском фестивале «Рыболовные традиции». Участниками фестиваля могут стать все любители подледной рыбалки и активного зимнего отдыха. В программе фестиваля – соревнования по ловле рыбы, катание на ледяных горках, каток для детей и взрослых, а также обед с горячей донской ухой. Фестиваль пройдет 16 февраля на территории туристической базы в хуторе Рюмино Калачевского района Волгоградской области.

Участникам соревнований в подледной рыбалке предстоит обойти соперников по весу или количеству пойманной добычи. Победители получат ценные призы, медали и грамоты от спонсоров — волгоградских производителей товаров для рыбалки и отдыха. Для конкурсантов также предусмотрены дополнительные номинации – «За самую крупную рыбу», «За волю к Победе», «Самому перспективному рыбаку», «Самому юному участнику», «Лучшей семейной паре» и «Лучшей рыбачке».

Для участия в соревнованиях рыболовам необходимо оплатить вступительный взнос. Регистрация участников фестиваля начнется 9:00, состязания в рыбной ловле стартуют в 10 утра. В 15:00 подведут итоги соревнований, взвесят улов и наградят победителей. Все это время на площадке фестиваля будут работать зоны активного отдыха – каток, ледяная горка, минизоопарк, фотозона, кафе. Всех гостей праздника ждет горячий обед с донской ухой, приготовленной на костре.

Организатором третьего донского фестиваля «Рыболовные традиции» выступает региональная общественная организация «Волгоградская областная федерация рыболовного спорта». Партнеры фестиваля – Облтуризм, Туристско-информационный центр Волгоградской области, ВолгоградЭКСПО. Дополнительную информацию об участии в фестивале можно уточнить по телефону +7 (902) 382-36-62.