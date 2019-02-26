В начале весны волгоградцев приглашают посетить выставку-ярмарку «Дары родного края», где можно будет продегустировать и приобрести продукцию предприятий АПК. Выставка-ярмарка пройдет 5 марта на площадке Волгоградского государственного аграрного университета.

Волгоградцы и гости региона смогут приобрести мясную, рыбную, молочную, овощную продукцию, а также познакомиться с новинками местных производителей. Мероприятие объединит представителей аграрных, животноводческих, крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий перерабатывающей отрасли.

По информации облпромторга, в прошлом году в Волгоградской области проведены более 600 ярмарок — почти на 29% больше, чем годом ранее. Жителям и гостям региона были предоставлены свыше 22,6 тысячи торговых мест.