23 февраля в День защитника Отечества в интерактивном музее «Россия — Моя история» будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда), г. Волгоград. Все желающие смогут получить полную информацию о возможностях службы по контракту в Российской Федерации. Пункт будет открыт с 11:00 до 15:30.

Также в этот день в музее будет действовать акция «Покажи военный билет». В рамках акции каждый, кто предъявит военный билет на кассе, сможет посетить все выставки музея бесплатно. Акция будет действовать только 23 февраля.