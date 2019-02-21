23 февраля в День защитника Отечества в интерактивном музее «Россия — Моя история» будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда), г. Волгоград. Все желающие смогут получить полную информацию о возможностях службы по контракту в Российской Федерации. Пункт будет открыт с 11:00 до 15:30.

Также в этот день в музее будет действовать акция «Покажи военный билет». В рамках акции каждый, кто предъявит военный билет на кассе, сможет посетить все выставки музея бесплатно. Акция будет действовать только 23 февраля.

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февраль, 2019

27фев20:00РекомендуемStand Up Ильи Соболева20:00 ДК "Октябрь"Рубрика:Досуг

24фев10:00РекомендуемВыставка моделей железнодорожной техники10:00 Приволжская детская железная дорогаРубрика:Общество

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