Благоустройством парка 50-летия Октября в Кировском районе будет заниматься волгоградская компания-победитель, отобранная в конце прошлого года. Рабочим предстоит демонтировать скамейки, сцену и ограждение – их перенесут в другие зоны отдыха. А с наступлением теплой погоды подрядная организация начнет основные работы по благоустройству на площади свыше двух гектаров. В парке планируется установить детские и спортивные площадки, а также создать аллею влюбленных.

Обновленный парк 50 лет Октября станет продолжением реконструированного в 2016 году сквера Доблести и Славы и позволит создать в Кировском районе единую зону отдыха. Подрядная организация заменит старое тротуарное покрытие, уложив порядка 5,5 тысяч квадратных метров новой брусчатки, смонтирует современную систему освещения и установит красочные арт-объекты. В парке рабочие смонтируют новый поливочный водопровод, которого здесь никогда не было, разобьют цветники с разноцветными кустами роз на площади свыше 100 квадратных метров. Кроме того, здесь высадят саженцы каштана и сакуры, последние образуют аллею влюбленных.

Появится в парке и зона для занятий мини-футболом и волейболом, а также сцена. Для маленьких посетителей проектом предусмотрены сразу несколько игровых площадок с безопасным резиновым покрытием общей площадью свыше 500 квадратных метров.