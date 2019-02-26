Культурные площадки Волгограда готовят премьеры, одна из которых состоится уже 1 марта в Волгоградском театре юного зрителя. В театре представят премьеру спектакля «Алеша Карамазов», который обещает стать событием сезона. Кроме ведущих актеров ТЮЗа, роли в постановке исполнят воспитанники детской театральной студии.

Спектакль ставит заслуженный артист РФ Альберт Авходеев, в основе инсценировки — глава романа «Мальчики». По словам постановщика, материал оказался сложным, в спектакле использованы новые технические и музыкальные приемы, которых волгоградский зритель еще не видел.

Также, 1 марта в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова откроется крупная выставка «ТЕАтр — THEart», на которой будет представлено около 200 произведений волгоградских художников, затрагивающих театральную тему.

Одним из главных событий года станет проведение XVII Фестиваля театров малых городов России, который впервые пройдет в регионе: в Камышине в конце мая покажут свои спектакли коллективы из Набережных Челнов, Кудымкара, Нижнего Тагила, Ачинска и других городов.

В мае в театре «Царицынская опера» запланирован масштабный творческий проект «Волжские хоровые ассамблеи» — он объединит хоры театров оперы и балета городов Юга России, Саратова, Санкт-Петербурга, а также города Оснабрюк (Германия).

В мае-июне в Волгограде состоится всероссийский театральный форум «Оперный альянс», а в сентябре Волгоградский музыкально-драматический казачий театр проведет фестиваль «За Царицыным», в котором примут участие семь театров.

В рамках года театра, которым объявлен 2019 год, в Волгоградской области пройдет целый комплекс тематических мероприятий — федеральные и региональные фестивали, премьеры спектаклей, театральные выставки, акции и многое другое.