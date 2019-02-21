В рамках празднования Дня защитника отечества в ТРЦ «Акварель» состоится настоящий рыцарский турнир, который смогут увидеть все желающие. Мероприятие будет проходить 23 февраля с 13:00 до 18:00.

Гости торгового центра станут свидетелями реального средневекового боя. Это яркое и зрелищное культурно-спортивное мероприятие, которое собирает лучших представителей клубов исторической реконструкции.

Во время турнира вас ждут брутальные железные бои 3+3, детские 5+5, а также супер подарок – 3 поединка железных леди.