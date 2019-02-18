Благоустройство ЦПКиО продолжается. Обещают, что уже в этом году в парке будет построен веревочный парк, возведение которого начнется с наступление теплой погоды. На данный момент завод, специализирующийся на производстве необычных аттракционов, уже приступил к изготовление конструкций для будущего парка. Рядом с веревочным парком также появятся современные площадки для мини-футбола, скейтодром и уличные шахматы с метровыми фигурами. Также в этом году в парке оборудуют зоны отдыха для детей: специалисты смонтируют детскую универсальную площадку и луна-парк. Продолжатся работы по обустройству системы полива и высадке зеленых насаждений.

На первом этапе строительства спортивно-оздоровительного комплекса в ЦПКиО появится веревочный парк с разными дистанциями. Высота конструкции составит 6,5 метров, общая площадь объекта – 440 квадратных метров.

В этом году в Центральном парке культуры и отдыха также начнутся работы по монтажу уличных тренажеров, строительству теннисного корта, баскетбольной и футбольной площадок, участка для занятий йогой, а также популярной среди молодежи площадки Street Workout. На сегодняшний день в ЦПКиО уже открыт этногородок, колесо обозрения, а также мемориальная зона — памятный знак «Командный пункт 13-й стрелковой дивизии А.И. Родимцева».

Кроме того, в 2019 году в парке продолжится работа по озеленению. Отметим, что первые саженцы на территории ЦПКиО агрономы высадили осенью 2017 года. Всего здесь уже появилось свыше 2500 деревьев и кустарников, а также свыше 2000 многолетних цветов. Как показала последняя проверка, растения прижились, их состояние контролируют специалисты. Всего в обновленном парке появятся более 350 наименований молодых и здоровых деревьев и кустарников, в том числе волгоградцев будут радовать липы, ивы, горные сосны и некоторые виды магнолий. Так, только многолетних растений планируется высадить более 150 тысяч.