Поклонников японских сказок приглашают в Волгоградскую областную библиотеку для молодежи на праздник Хинамацури. В рамках праздника посетители смогут увидеть кукольный спектакль «Японские народные сказки».

Спектакль «Японские народные сказки» поставлен по мотивам сказок «Рокурокуби», «Ковай мандзю», «Момотаро», «Кагуя химе». Куклы и декорации к спектаклю выполнены силами участников Волгоградского клуба любителей японской культуры «Аматерасу».

Мероприятие состоится 3 марта, начало в 12:00. Дополнительная информация по телефону 8(8442)94-45-44 (Александра Мостякова).