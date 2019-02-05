Волгоградскую молодежь приглашают на воркшоп «Спросите и вам ответят. Золотые правила интервью», который состоится в рамках проекта «Из читателя в писатели», призванного научить основам писательского мастерства. Мероприятие будет проходить в Волгоградской областной библиотеке для молодежи 9 февраля.

Участники воркшопа узнают за один вечер, зачем человеку, далекому от журналистики, навыки интервью, что такое интервью с точки зрения психологии, научатся управлять диалогом, задавать неудобные вопросы и многое другое.

Воркшоп «Спросите и вам ответят» будет полезен начинающим журналистам, блогерам, писателям, педагогам, а также всем, кто любит получать ответы на свои вопросы. Начало 9 февраля в 16:00. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Станислав Бергер).