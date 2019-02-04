В текущем году в регионе планируют приобрести 175 квартир для детей-сирот с помощью федеральной поддержки. Соответствующее соглашение подписано регионом и Минпросвещения России. В рамках соглашения на эти цели будут выделены более 190 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, в текущем году на реализацию жилищных прав детей-сирот из бюджета области запланировано выделить дополнительно еще 443 млн. рублей. Средства будут направлены на завершение строящихся многоквартирных домов и приобретение готового жилья.

Таким образом, общая сумма господдержки составит более 630 млн. рублей, что позволит по итогам года обеспечить благоустроенными квартирами спецжилфонда порядка 500 молодых людей.