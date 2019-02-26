Сразу все «Времена года» соберутся в одном месте, а именно — в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре на выставке Натальи Ширшиной. Наталья приглашает всех желающих совершить небольшое фотопутешествие по уютным уголкам Волгоградской области и увидеть красоту в обыденных вещах, знакомых зданиях, парках, скверах и улицах родного города.

Как и большинство работающих людей, фотоблогер Наталья Ширшина создает свои фотоэскизы на бегу: по пути на работу, из окна или из автомобиля. Фотографии Натальи можно найти в социальных сетях и различных сообществах «Типичный Волгоград» и «Любимый Волгоград», «Фототерапия» и в международном альбоме «Симфония в жёлтом».

Весеннее настроение непременно создаст чарующий голос Жанны Поповой, которая будет гостем на открытии выставки «Времена года». Выставка будет экспонироваться в зале Казачьей Славы в режиме работы театра. Вход свободный.

А завершится вечер 1 марта в Казачьем театре комедией А. Коровкина «Палата бизнес-класса». Начало спектакля в 18:30. Билеты можно приобрести по ссылке.