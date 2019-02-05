Волгоградцы смогут посетить творческий практикум «Перерождение швейной машинки «Singer», который проходить в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова. В своеобразной экспозиции представлены модели автомобилей, сделанные из старых швейных машинок.

Автор представленных объектов — Сергей Маркачев, работающий в направлении «Junk art», суть которого заключается в том, что материалы, потерявшие свою изначальную ценность, обретают вторую жизнь. Сергей Маркачев, механик по призванию, создает ретро-автомобили, мотоциклы, тракторы и другие интерьерные вещи из старых швейных машинок «Singer».

Творческий практикум представляет 14 уникальных работ Сергея Маркачева, выполненных в течение 2018 года, которые можно посмотреть по 25 февраля 2019 года в выставочном зале Музея Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79.