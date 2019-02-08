В эти выходные пройдет ежегодная «Лыжня России-2019», в ледовом парке «Новое поколение» отметят Всероссийский День зимних видов спорта, пройдут целых два свадебных фестиваля, где можно будет не только подготовиться к главному событию в жизни, но и послушать концерт, прикупить себе что-нибудь на ярмарке и вкусно покушать. А еще, в музее Эйнштейна отметят День российской науки, а ВГИИК приготовил показы французского кино для всех желающих. Больше событий на эти выходные и не только ищите в нашем календаре по ссылке.
№5
В честь Дня российской науки Занимательный музей науки Эйнштейна устраивает бесплатное шоу «Химичим» для всех посетителей музея. Программа состоит из нескольких блоков: цветные превращения в жидкостях и растворах, образование тумана и пены, возникновение огня и дымовые эффекты. Вход по билетам музея, подробности по ссылке.
№4
8, 9 и 10 февраля ВГИИК устраивает показы французского кино. Фильмы демонстрируются на французском языке с русскими субтитрами. В театральном зале ВГИИК 8 февраля в 18:30 покажут фильм «Гаспар едет на свадьбу», 9 февраля в 16:00 — фильм «Допрос», а 10 февраля в 16:00 — кинокартину «Ги». Вход бесплатный.
№3
В эти выходные пройдут сразу два свадебных фестиваля: «Люблю не могу» в новом здании Центрального рынка и «Love fest» в ТРЦ «Акварель. В рамках фестивалей пройдут встречи с представителями свадебной индустрии города, лекции, показы свадебной моды, мастер-классы. Фестивали будут идти 9 и 10 февраля.
№2
Главный старт гонки «Лыжня России-2019» в Волгограде пройдет 9 февраля в районе усадьбы «Сосновый бор». Всех победителей и призеров ждут кубки, медали, дипломы и памятные призы, а каждому вышедшему на старт достанется фирменная лыжная шапочка и сувенирная продукция. В качестве гостей центральный старт посетят и наши заслуженные мастера, олимпийские чемпионы. Более подробную информацию вы найдете по ссылке.
№1
В воскресенье на ледовом катке «Новое поколение» пройдут главные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню зимних видов спорта. Здесь юные фигуристы продемонстрируют увлекательные показательные выступления, состоится студенческий хоккейный «Матч всех звёзд», а также будут проходить развлекательные и разнообразные конкурсы на льду для всех желающих. Кстати, каток для всех желающих в этот день будет бесплатным.
Что еще пройдет в субботу:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Символы Победы»
- Фотовыставка «Шелковый путь»
- Выставка «Художник и город»
- Выставка «Перерождение швейной машинки Singer»
- Воркшоп «Спросите и вам ответят. Золотые правила интервью»
- Празднование Китайского Нового года в Старой Сарепте
- Поэтическая читка «Паштет из бабочек и я»
- Семинар «Осторожно! Конфликт!»
Концерты:
- Концерт группы «Бумеранг» и Lova Band
- Tattoo party
- Концерт Ермен Анти «Смерть современного искусства»
- Вечеринка нулевых в баре АНТРЕСОЛ’
- Вечеринка «Мы хотим танцевать»
- Хаус вечеринка «Pupsique»
Что еще пройдет в воскресенье:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Символы Победы»
- Фотовыставка «Шелковый путь»
- Выставка «Художник и город»
- Выставка «Перерождение швейной машинки Singer»
- Интерактивная программа «В гости в каменный век»
- Детский праздник «Дом с двойным адресом»
- Мастер-класс «Пряничный домик для влюбленных»
- Лекция «Что о тебе расскажет твой плей-лист»
- Концерт групп «Не кантовать» и Eternal Rake
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