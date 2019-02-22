В эти выходные пройдут: рыцарский турнир, выставка современной железнорожной техники, спектакль «Фрида», праздничный салют и первый в Волгограде фестиваль кофе COFFAN. Не обойдется и без лекций, мастер-классов, выставок, концертов и интерактивных программ для детей, которые вы можете посмотреть в нашем календаре событий.
№5
23 февраля в центральном атриуме ТРЦ «Акварель» пройдет рыцарский поединок. Всего на один день гости торгового центра станут свидетелями средневекового боя с участием взрослых и детей.
№4
В субботу и воскресенье на Приволжской детской железной дороге будет проходить выставка моделей железнодорожной техники. На ней будут представлены модели тепловозов и электровозов, электропоезда «Сапсан», копии «городских электричек», а также образцы специализированной техники и многое другое. Вход свободный.
№3
24 февраля в ресторане МИЛЯ. Арт-Центр Южный маяк и театральная лаборатория YU.M представит спектакль «Фрида». В нем будет не одна, а целых 8 Фрид: в разный период жизни художницы будут играть разные актрисы. Вход платный, подробности тут.
№2
Если вы еще не устали от салютов, 23 февраля в 21:00 артиллеристы соединения Южного военного округа запустят праздничный салют на нижней террасе центральной набережной города Волгограда имени 62-й Армии. Чтобы посмотреть фейерверк, совсем не обязательно спускаться к музею «Россия — моя история» — он будет хорошо виден и с Астраханского моста.
№1
В это воскресенье впервые в Ворошиловском торговом центре пройдет кофейный фестиваль COFFAN. В рамках мероприятия состоится выставка волгоградских кофеен, лекции, мастер-классы, дегустации, конкурсы с призами от партнеров фестиваля, небольшой маркет и чемпионат по латте–арту среди бариста. Вход бесплатный.
Что еще пройдет в субботу:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Символы Победы»
- Фотовыставка «Шелковый путь»
- Выставка «Художник и город»
- Выставка «Перерождение швейной машинки Singer»
- Интерактивная программа «Мастера на все руки»
- Выстрел памяти
- Спектакль-путешествие «Прикосновение»
- Детские мастер-классы
- Спектакль-путешествие «Город, которого нет»
- Stand Up Вани Усовича
- Вечеринка в батутном парке Impulse
- Лекция «Новые художники: русский авангард и молодежная культура»
Концерты:
- Концерт органной музыки «Орган танцует»
- Концерт группы «Какая разница»
- Концерт группы Sanctum INK
- Концерт группы «Например»
- Концерт группы «Шестое чувство»
- Tribute Pink Floyd
Что еще пройдет в воскресенье:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Символы Победы»
- Фотовыставка «Шелковый путь»
- Выставка «Художник и город»
- Выставка «Перерождение швейной машинки Singer»
- Интерактивная программа «О мамонтах и не только…»
- Детский день «Как устроен город?»
- День Толкина
- Детские мастер-классы
- Концерт-медитация «Звуки звезд»
- Поэтический вечер «Высоцкий. Театр»
- Показ фильма «Холодная война»
- Концерт Riff metall story
- Вечеринка КАРТЕЛЬ
Следите вместе с нами за новостями Волгограда и календарем «Живой Волгоград», чтобы не пропустить ничего нового.
А еще любой желающий может сказать нам «спасибо» за наше дело и поддержать календарь, кликнув сюда
Следите за нами в соцсетях, там мы публикуем ежедневную повестку дня, а также то, что будет в городе в ближайшие дни:
- instagram.com/calendarvlg
- telegram @calendarvlg
- vk.com/calendarvlg
- facebook.com/calendarvlg
- ok.ru/calendarvlg
- twitter.com/calendarvlg (напоминает о мероприятии за 3 часа)
“Живой Волгоград”. С нами ваши будни и выходные в Волгограде станут интереснее!