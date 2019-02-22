В эти выходные пройдут: рыцарский турнир, выставка современной железнорожной техники, спектакль «Фрида», праздничный салют и первый в Волгограде фестиваль кофе COFFAN. Не обойдется и без лекций, мастер-классов, выставок, концертов и интерактивных программ для детей, которые вы можете посмотреть в нашем календаре событий.

№5

23 февраля в центральном атриуме ТРЦ «Акварель» пройдет рыцарский поединок. Всего на один день гости торгового центра станут свидетелями средневекового боя с участием взрослых и детей.

№4

В субботу и воскресенье на Приволжской детской железной дороге будет проходить выставка моделей железнодорожной техники. На ней будут представлены модели тепловозов и электровозов, электропоезда «Сапсан», копии «городских электричек», а также образцы специализированной техники и многое другое. Вход свободный.

№3

24 февраля в ресторане МИЛЯ. Арт-Центр Южный маяк и театральная лаборатория YU.M представит спектакль «Фрида». В нем будет не одна, а целых 8 Фрид: в разный период жизни художницы будут играть разные актрисы. Вход платный, подробности тут.

№2

Если вы еще не устали от салютов, 23 февраля в 21:00 артиллеристы соединения Южного военного округа запустят праздничный салют на нижней террасе центральной набережной города Волгограда имени 62-й Армии. Чтобы посмотреть фейерверк, совсем не обязательно спускаться к музею «Россия — моя история» — он будет хорошо виден и с Астраханского моста.

№1

В это воскресенье впервые в Ворошиловском торговом центре пройдет кофейный фестиваль COFFAN. В рамках мероприятия состоится выставка волгоградских кофеен, лекции, мастер-классы, дегустации, конкурсы с призами от партнеров фестиваля, небольшой маркет и чемпионат по латте–арту среди бариста. Вход бесплатный.

Что еще пройдет в субботу:

Концерты:

Что еще пройдет в воскресенье:

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