Перед тем, как начать ТОП-5 событий на выходные, отдельно хотим выделить некоторые мероприятия, которые пройдут в рамках празднования 76-й годовщины победы в Сталинградской битве. А также напоминаем, что парада в этом году не будет. А что еще пройдет в эти выходные — вы можете посмотреть в нашем календаре по ссылке.

Экскурсионный тур «За Сталинград!»

2 февраля Туристско-информационный центр проводит для жителей и гостей города экскурсионный тур «За Сталинград!». Экскурсия начнется в музее «Память», а перемещаться по городу вы будете в комфортабельных автобусах в сопровождении профессиональных экскурсоводов. На экскурсию нужно записываться. По телефонам +7-902-363-09-67, +7-902-364-42-57 вы можете узнать, остались ли у них еще места в группе.

Интерактивная программа «Школа командиров»

В «Старой Сарепте» для детей от 5 до 10 лет пройдет интерактивная программа «Школа командиров», где они пройдут полосу препятствий, переоденутся в форму советского солдата и получат «военный билет». Участие платное. Подробности в нашем календаре событий.

Тест по истории Сталинградской битвы

Насколько хорошо вы знаете историю Сталинградской битвы по шкале от 0 до 10? Не знаете? А хотите узнать? В эту субботу в музее «Россия — моя история» пройдет текст по истории Сталинградской битвы. Всего будет 30 тестовых вопросов и 30 минут на выполнение. Участие бесплатное, но нужно записываться. Дополнительную информацию и контакты вы найдете по ссылке.

Интерактивная выставка «Непокоренный Сталинград»

2 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будет работать интерактивная выставка «Непокоренный Сталинград». На выставке действуют три зоны: поле боя, штабной блиндаж командира Красной армии и лазарет. Вход платный. Подробности здесь.

Презентация «Образ героического Сталинграда в советских художественных фильмах 1940-х годов»

В субботу в 14.00 в музее Машкова состоится аудио-визуальная презентация «Образ героического Сталинграда в советских художественных фильмах 1940-х годов». Вход по билетам музея.

Концерт «От Волги до Берлина»

театрализованное представление В ЦКЗ пройдетпройдёт с участием волгоградских театров: «Царицынской оперы», Волгоградского ТЮЗа, НЭТа, Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра, Волгоградского музыкального театра. Концерт завершится выступлением российской эстрадной певицы Зары.

Праздничный салют

праздничном фейерверке Хоть нас и лишили парада, но не отказали в. Начнется он в 21:00 в пойме реки Царицы в парке рядом с интерактивным музеем «Россия — моя история». Салют можно будет увидеть и с других точек, например, с Астраханского моста.

ТОП-5 СОБЫТИЙ НА ЭТИ ВЫХОДНЫЕ

№5

В кафе Hungry в это воскресенье пройдет творческий мастер-класс для детей по созданию арт-доски, куда они смогут прикреплять свои заметки, рисунки, картинки фотографии. Мастер-класс бесплатный. Где можно записаться — узнаете по ссылке.

№4

Вам, наверное, часто хотелось узнать, когда вам в разговоре врут, а когда говорят правду. В это воскресенье в Икре пройдет лекция с психологом, которая как раз расскажет, как распознать лгуна и как с такими людьми вести диалог.

№3

В это воскресенье пройдет концерт нового проекта Александра Кафтанова (группа «Небо Рыб») и Константина Губина. Вместо привычных музыкальных инструментов будут гонги, плоские колокола, хрустальные поющие чаши и инструменты, имитирующие звуки природы. Концерт будет проходить в лежачем состоянии — организаторы просят взять с собой пледы или коврики для йоги. Узнать подробности о концерте можете здесь.

№2

В эту субботу в Волгограде пройдет ежегодный Всероссийский легкоатлетический пробег с дистанциями в 2, 5 и 10 километров. Старт будет дан возле интерактивного музея «Россия – моя история». Подробности по ссылке.

№1

В этот году мотокросс «Битва на Волге» пройдет в Волжском в одноименном парке. В мероприятии примут участие спортсмены со всей страны. Перед началом мотокросса гости смогут посетить выставку вооружения и техники Министерства обороны России и ДОСААФ России. А чтобы никто не замерз, будет организована полевая кухня.

Что еще пройдет в субботу:

Концерты:

Что еще пройдет в воскресенье:

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