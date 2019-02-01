Перед тем, как начать ТОП-5 событий на выходные, отдельно хотим выделить некоторые мероприятия, которые пройдут в рамках празднования 76-й годовщины победы в Сталинградской битве. А также напоминаем, что парада в этом году не будет. А что еще пройдет в эти выходные — вы можете посмотреть в нашем календаре по ссылке.
Экскурсионный тур «За Сталинград!»
2 февраля Туристско-информационный центр проводит для жителей и гостей города экскурсионный тур «За Сталинград!». Экскурсия начнется в музее «Память», а перемещаться по городу вы будете в комфортабельных автобусах в сопровождении профессиональных экскурсоводов. На экскурсию нужно записываться. По телефонам +7-902-363-09-67, +7-902-364-42-57 вы можете узнать, остались ли у них еще места в группе.
Интерактивная программа «Школа командиров»
В «Старой Сарепте» для детей от 5 до 10 лет пройдет интерактивная программа «Школа командиров», где они пройдут полосу препятствий, переоденутся в форму советского солдата и получат «военный билет». Участие платное. Подробности в нашем календаре событий.
Тест по истории Сталинградской битвы
Насколько хорошо вы знаете историю Сталинградской битвы по шкале от 0 до 10? Не знаете? А хотите узнать? В эту субботу в музее «Россия — моя история» пройдет текст по истории Сталинградской битвы. Всего будет 30 тестовых вопросов и 30 минут на выполнение. Участие бесплатное, но нужно записываться. Дополнительную информацию и контакты вы найдете по ссылке.
Интерактивная выставка «Непокоренный Сталинград»
2 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будет работать интерактивная выставка «Непокоренный Сталинград». На выставке действуют три зоны: поле боя, штабной блиндаж командира Красной армии и лазарет. Вход платный. Подробности здесь.
Презентация «Образ героического Сталинграда в советских художественных фильмах 1940-х годов»
В субботу в 14.00 в музее Машкова состоится аудио-визуальная презентация «Образ героического Сталинграда в советских художественных фильмах 1940-х годов». Вход по билетам музея.
Концерт «От Волги до Берлина»
ТОП-5 СОБЫТИЙ НА ЭТИ ВЫХОДНЫЕ
№5
В кафе Hungry в это воскресенье пройдет творческий мастер-класс для детей по созданию арт-доски, куда они смогут прикреплять свои заметки, рисунки, картинки фотографии. Мастер-класс бесплатный. Где можно записаться — узнаете по ссылке.
№4
Вам, наверное, часто хотелось узнать, когда вам в разговоре врут, а когда говорят правду. В это воскресенье в Икре пройдет лекция с психологом, которая как раз расскажет, как распознать лгуна и как с такими людьми вести диалог.
№3
В это воскресенье пройдет концерт нового проекта Александра Кафтанова (группа «Небо Рыб») и Константина Губина. Вместо привычных музыкальных инструментов будут гонги, плоские колокола, хрустальные поющие чаши и инструменты, имитирующие звуки природы. Концерт будет проходить в лежачем состоянии — организаторы просят взять с собой пледы или коврики для йоги. Узнать подробности о концерте можете здесь.
№2
В эту субботу в Волгограде пройдет ежегодный Всероссийский легкоатлетический пробег с дистанциями в 2, 5 и 10 километров. Старт будет дан возле интерактивного музея «Россия – моя история». Подробности по ссылке.
№1
В этот году мотокросс «Битва на Волге» пройдет в Волжском в одноименном парке. В мероприятии примут участие спортсмены со всей страны. Перед началом мотокросса гости смогут посетить выставку вооружения и техники Министерства обороны России и ДОСААФ России. А чтобы никто не замерз, будет организована полевая кухня.
Что еще пройдет в субботу:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Символы Победы»
- Фотовыставка «Шелковый путь»
- Выставка «100 симфоний на масляных красках»
- Дегустация китайского чая
- Спектакль-путешествие «Прикосновение»
- Семинар по уходу за орхидеями в Волжском
- Лекция «Русские сезоны Дягилева: Традиция VS Авангард»
- Лекция «Физика Интерстеллара: что за горизонтом событий?»
Концерты:
- Концерт группы «Кума» и Double’motion
- Концерт группы Radiotochka
- Концерт дуэта «Фиеста»
- Акустический концерт Limansky
- Концерт группы «Какая разница»
- Вечеринка ОРИГАМИ
Что еще пройдет в воскресенье:
- Выставка «Большое дерево»
- Выставка «Символы Победы»
- Фотовыставка «Шелковый путь»
- Выставка «100 симфоний на масляных красках»
- Интерактивное занятие для детей «Исследователь искусства: картина из…?»
- Мастер-класс по живописи «Лирические композиции Василия Кандинского»
- Интерактивное занятие «Художественные открытия XX века»
- Кулинарный мастер-класс
- Концерт группы «Папин Олимпос»
- Открытый микрофон
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