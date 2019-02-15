В эти выходные в Волгограде пройдет творческая встреча с известным художником РСФСР В.Э. Ковалем, презентация альбома «Бранимира», лекция основательницы студии Matopaper, концерт «Хроники Края» и питерской группы Yan Fisher & His Imaginary Band и премьерный показ взрослой постановки спектакля «Ночь перед Рождеством». Но это еще не все события на эти выходные, остальные вы можете посмотреть в нашем календаре событий Волгограда, где вы найдете еще больше лекций, концертов, вечеринок, мастер-классов для детей и т.д.

№5

В выставочном зале музея Машкова впервые состоится встреча с известным художником В.Э. Ковалевым. В нашем городе (и не только) можно увидеть огромное количество красивых зданий советской эпохи. Некоторые из них находятся в хорошем состоянии и сильно не изменились, а другие же, к сожалению, либо находятся в аварийном состоянии, либо обтянуты рекламой или некрасивым сайдингом. В музее обсудят, как сделать актуальным культурное достояние советской эпохи и как можно придать новое дыхание существующим историческим символам.

№4

В субботу в «Белой Лошади» состоится сольный концерт «Бранимира», где он представит свой новый альбом. Если вы поклонники музыканта или просто любите душевные песни о жизни на акустической гитаре, то мероприятие не стоит пропускать.

№3

Творческим людям было всегда тяжело пробиться, но особенно сложно это сделать жителям Волгограда. У создательницы студии Matopaper Александры Матохиной это получилось. На данный момент у нее есть собственная франшиза, офис в Волгограде и филиал в Санкт-Петербурге, и на этом она останавливаться не собирается. На лекции в ИКРЕ Александра расскажет, с какими трудностями ей пришлось столкнуться. Лекция платная и по регистрации, подробности здесь.

№2

Главная волгоградская фолк-группа Хроники Края даст большой сольный концерт в это воскресенье в Dрузья bar. На разогреве у ребят выступят гости из Санкт-Петербурга Yan Fisher & His Imaginary Band. Вход по билетам.

№1

В воскресенье в Волгоградском театре кукол состоится взрослая постановка спектакля «Ночь перед Рождеством» с рейтингом 12+. Спектакль в целом получился довольно взрослый, поэтому у вас есть редкая возможность посмотреть его не только с детьми, но и с компанией друзей. Повторный показ не планируется, поэтому не упустите момент и покупайте билет уже сейчас.

Что еще пройдет в субботу:

Концерты:

Что еще пройдет в воскресенье:

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