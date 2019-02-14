В самый романтичный день года Билайн предложил отправиться в селфи-тур, чтобы побывать в самых красивых местах города. А заодно определил ТОП-4 самых популярных мест среди активных интернет-пользователей. Оператор постоянно увеличивает емкость сети и скорость мобильного интернета, и, значит, можно без проблем отправлять видео поздравления и смотреть их онлайн, даже если все пары города в День влюбленных сделают это одновременно.
Итак, 4-е место занял Нулевой километр (Аллея Героев). Отсюда начинаются все дороги Волгоградской области и жизненные пути влюбленных пар. Тут можно наконец-то произнести самые важные слова. В прошлом году в этом районе в сети Билайн волгоградцы скачали 10,8 ТБ (этого достаточно для прослушивания 195 тыс. часов онлайн аудио или просмотра в соцсетях почти 600 тыс. интересных видео).
Как известно, в прежние времена о своих чувствах влюбленные сообщали с помощью условных знаков. Например, «мушка» слева на подбородке девушки означала приглашение на свидание. Если вы хотите, чтобы о ваших чувствах узнали, зашифруйте свое послание, сделав фото на «Лавочке предложений» в Саду любви (Центральный городской парк) или у «Фонтана Влюбленных» (улица Мира) (10,9 ТБ за год). Сделать здесь фото на память просто обязана любая пара. Долгими зимними вечерами, сидя у камина в своем доме в окружении внуков, можно рассказывать им о том, что смартфоны с поддержкой 4G тогда хоть и не были такими совершенными, как спустя 30 лет, но уже позволяли снимать неплохие фото для «Инстаграм» (хочется верить, что наши соцсети – forever).
Волгоградский планетарий. Выбор этого места говорит о том, что вы человек возвышенный и готовы дарить новые эмоции независимо от дня в календаре. По показателям интернет-активности его посетители немного опережают тех, кто в 2018 году пользовался Сетью в районе «Лавочки предложений» (11,6 ТБ).
И, наконец, лидер рейтинга — Памятник Петру и Февронии. Судя по всему, это место очень популярно среди молодых людей со смартфонами. Сториз, снятые здесь, будут говорить о серьезности чувств и желании развивать ваши отношения. В 2018 году волгоградцы «прокачали» в этом районе более 145 ТБ (а это более 17 млн загруженных в «Инстаграм» фото или более 6 млн музыкальных треков).
Завершить селфи-тур в День влюбленных можно за коктейлем или чашкой кофе. Если мобильный интернет «летает», не стоит тратить драгоценные минуты на поиск пароля Wi-Fi в вашем заведении. Зайдите в Сеть, чтобы найти вашу любимую мелодию, и на ее фоне наслаждайтесь общением.
Конечно, при желании можно расширить список мест для селфи – за последний год Билайн существенно увеличил 4G покрытие в городе и за его пределами (число базовых станций 4G выросло на 30% в Волгограде и на 51% в Волжском). Отправить по Сети свое романтическое видео послание и получить долгожданный ответ теперь можно гораздо быстрее. А это значит, что с помощью хорошей сети улучшить свои отношения теперь легко и не только в День влюбленных.
*по данным аналитики Билайн