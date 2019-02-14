В самый романтичный день года Билайн предложил отправиться в селфи-тур, чтобы побывать в самых красивых местах города. А заодно определил ТОП-4 самых популярных мест среди активных интернет-пользователей. Оператор постоянно увеличивает емкость сети и скорость мобильного интернета, и, значит, можно без проблем отправлять видео поздравления и смотреть их онлайн, даже если все пары города в День влюбленных сделают это одновременно.

Итак, 4-е место занял Нулевой километр (Аллея Героев). Отсюда начинаются все дороги Волгоградской области и жизненные пути влюбленных пар. Тут можно наконец-то произнести самые важные слова. В прошлом году в этом районе в сети Билайн волгоградцы скачали 10,8 ТБ (этого достаточно для прослушивания 195 тыс. часов онлайн аудио или просмотра в соцсетях почти 600 тыс. интересных видео).

фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)

Как известно, в прежние времена о своих чувствах влюбленные сообщали с помощью условных знаков. Например, «мушка» слева на подбородке девушки означала приглашение на свидание. Если вы хотите, чтобы о ваших чувствах узнали, зашифруйте свое послание, сделав фото на «Лавочке предложений» в Саду любви (Центральный городской парк) или у «Фонтана Влюбленных» (улица Мира) (10,9 ТБ за год). Сделать здесь фото на память просто обязана любая пара. Долгими зимними вечерами, сидя у камина в своем доме в окружении внуков, можно рассказывать им о том, что смартфоны с поддержкой 4G тогда хоть и не были такими совершенными, как спустя 30 лет, но уже позволяли снимать неплохие фото для «Инстаграм» (хочется верить, что наши соцсети – forever).

фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)

Волгоградский планетарий. Выбор этого места говорит о том, что вы человек возвышенный и готовы дарить новые эмоции независимо от дня в календаре. По показателям интернет-активности его посетители немного опережают тех, кто в 2018 году пользовался Сетью в районе «Лавочки предложений» (11,6 ТБ).

фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)

И, наконец, лидер рейтинга — Памятник Петру и Февронии. Судя по всему, это место очень популярно среди молодых людей со смартфонами. Сториз, снятые здесь, будут говорить о серьезности чувств и желании развивать ваши отношения. В 2018 году волгоградцы «прокачали» в этом районе более 145 ТБ (а это более 17 млн загруженных в «Инстаграм» фото или более 6 млн музыкальных треков).

фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») фото ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)

Завершить селфи-тур в День влюбленных можно за коктейлем или чашкой кофе. Если мобильный интернет «летает», не стоит тратить драгоценные минуты на поиск пароля Wi-Fi в вашем заведении. Зайдите в Сеть, чтобы найти вашу любимую мелодию, и на ее фоне наслаждайтесь общением.

Конечно, при желании можно расширить список мест для селфи – за последний год Билайн существенно увеличил 4G покрытие в городе и за его пределами (число базовых станций 4G выросло на 30% в Волгограде и на 51% в Волжском). Отправить по Сети свое романтическое видео послание и получить долгожданный ответ теперь можно гораздо быстрее. А это значит, что с помощью хорошей сети улучшить свои отношения теперь легко и не только в День влюбленных.

*по данным аналитики Билайн