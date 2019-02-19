У вас есть желание послушать классическую музыку вживую? Если да, то отправляйтесь в музей-заповедник «Старая Сарепта». Именно там 23 февраля состоится концерт органной музыки в четыре руки «Орган танцует». В этот вечер в кирхе музея выступят лауреаты международных конкурсов Вероника Лобарева (Казань) и Владимир Королевский (Сочи).

В программе прозвучат композиции Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и других. Начало концерта в 18:00.

Перед концертом в 16:00 гостей музея-заповедника ждет экскурсионная программа «Сарепта музыкальная», в рамках которой посетители не только узнают о роли музыкальных инструментов в жизни Сарепты, но и увидят предшественника фортепиано – клавикорд, популярный до начала XIX века.

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.