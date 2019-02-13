В ближайшие дни в Волгограде пройдут два крупных представительных турнира по спортивным единоборствам, которые запланированы на 15 и 17 февраля. Один из турниров пройдет 15 февраля в ФОКе «Спартанец» (ул. Гороховцев, 26а). Торжественное открытие чемпионата и первенства Южного федерального округа по кикбоксингу в самых зрелищных дисциплинах – К-1 и фулл-контакт — состоится в 12:00.

Участниками соревнований станут около 500 бойцов юга разных возрастных категорий. Они поборются за награды и право поехать на чемпионат и первенство России (К-1), которые пройдут в поселке Ершово Московской области 18-23 марта. Окружные соревнования продлятся три дня, финальные поединки намечены на воскресенье, 17 февраля, с 11.00. Сборная Волгоградской области на этом турнире будет представлена ведущими кикбоксерами, среди которых чемпионы России и победители первенства мира. Также, в рамках турнира состоится открытый Кубок Волгоградской области для юношей и девушек в разделе лайт-контакт.

Второе спортивное мероприятие будет проходить 17 февраля в Доме борьбы им. Евгения Погорелова, что расположен на территории спорткомплекса «Динамо» (ул. Новороссийская, 2). В этот день тут состоится первенство Волгоградской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет. Этот турнир — один из первых в череде отборочных стартов к первенству России, который состоится также в Волгограде в конце марта.

Волгоградская школа рукопашного боя хорошо известна за пределами региона, наши спортсмены являются победителями и призерами первенств России и мира. Поэтому не случайно городу-герою на Волге доверено провести самый важный отечественный старт в этой возрастной категории.

На отборочном первенстве Волгоградской области выступят около 200 спортсменов. Официальное открытие соревнований — в 13:00.