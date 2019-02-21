Транспортные компании несут значительные убытки вследствие нецелевой занятости водителей в рабочее время.

Компания ГЛОНАСС-34 предлагает эффективное решение этой проблемы.

Основное направление деятельности «GLONASS-34» — реализация и обслуживание оборудования, позволяющего отслеживать местонахождение транспорта. Оно позволяет осуществлять мониторинг деятельности сотрудников и помогает в составлении оптимального графика их работы.

Мониторинг через GLONASS возможен благодаря взаимодействию искусственных спутников, наземного управления и таких устройств, как навигаторы, маячки, трекеры и т.д.

Судя по отзывам клиентов, затраты на установку GLONASS полностью окупаются в течение 12 месяцев.

Кроме того, такое оборудование дает возможность держать под постоянным контролем:

скоростные режимы посредством автотрекера;

режимы передвижений и отдыха через тахограф;

расход топлива посредством ДУТ;

безопасность водителя и перевозимого груза;

Система GLONASS используется также для обеспечения связи с водителем.

Контроль температуры

Перевозки некоторых видов продуктов питания и других товаров часто требуют поддержания определенного температурного режима. Для его обеспечения используются рефрижераторы. Однако даже в этом случае нельзя быть уверенным в том, что температурный режим не будет нарушен.

Держать температуру под постоянным контролем поможет датчик температуры производства компании ГЛОНАСС-34. Его основное преимущество перед устройствами контроля, используемыми ранее, — отсутствие проводов.

Для повышения эффективности применения систем температурного контроля используются датчики, отслеживающие закрывание и открывание двери рефрижератора.

Существует 2 варианта таких датчиков: осуществляющие контроль изменения температуры в результате открытия/закрытия дверей рефрижератора и информирующие об изменении этого показателя лишь в местах, где производится загрузка/разгрузка.

Компания «GLONASS-34» предлагает спецусловия для крупных фирм. Вы можете связаться с менеджером по телефону или через сайт.