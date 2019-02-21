Транспортные компании несут значительные убытки вследствие нецелевой занятости водителей в рабочее время.
Компания ГЛОНАСС-34 предлагает эффективное решение этой проблемы.
Основное направление деятельности «GLONASS-34» — реализация и обслуживание оборудования, позволяющего отслеживать местонахождение транспорта. Оно позволяет осуществлять мониторинг деятельности сотрудников и помогает в составлении оптимального графика их работы.
Мониторинг через GLONASS возможен благодаря взаимодействию искусственных спутников, наземного управления и таких устройств, как навигаторы, маячки, трекеры и т.д.
Судя по отзывам клиентов, затраты на установку GLONASS полностью окупаются в течение 12 месяцев.
Кроме того, такое оборудование дает возможность держать под постоянным контролем:
- скоростные режимы посредством автотрекера;
- режимы передвижений и отдыха через тахограф;
- расход топлива посредством ДУТ;
- безопасность водителя и перевозимого груза;
Система GLONASS используется также для обеспечения связи с водителем.
Контроль температуры
Перевозки некоторых видов продуктов питания и других товаров часто требуют поддержания определенного температурного режима. Для его обеспечения используются рефрижераторы. Однако даже в этом случае нельзя быть уверенным в том, что температурный режим не будет нарушен.
Держать температуру под постоянным контролем поможет датчик температуры производства компании ГЛОНАСС-34. Его основное преимущество перед устройствами контроля, используемыми ранее, — отсутствие проводов.
Для повышения эффективности применения систем температурного контроля используются датчики, отслеживающие закрывание и открывание двери рефрижератора.
Существует 2 варианта таких датчиков: осуществляющие контроль изменения температуры в результате открытия/закрытия дверей рефрижератора и информирующие об изменении этого показателя лишь в местах, где производится загрузка/разгрузка.
Компания «GLONASS-34» предлагает спецусловия для крупных фирм. Вы можете связаться с менеджером по телефону или через сайт.