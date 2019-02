Билайн (ПАО «ВымпелКом») представляет масштабное обновление своего мультиплатформенного сервиса Билайн ТВ (12+). Один из самых популярных сервисов онлайн-ТВ и VoD стал еще быстрее, удобней и умнее.

Джордж Хелд, вице-президент Билайн по цифровому и новому бизнесу, прокомментировал:

«Сегодня пользователи тратят на поиск и выбор контента практически столько же времени, сколько и на его просмотр. Мы с чистого листа создали новейший интерфейс и основанную на машинном обучении рекомендательную систему нового Билайн ТВ, стремясь существенно сэкономить клиентам время на поиск фильмов, передач и сериалов. В результате новейшее поколение Билайн ТВ является одним из самых удобных, нативных и богатых контентом мультиплатформенных ОТТ-сервисов в России».

Новая рекомендательная система

В последнем поколении Билайн ТВ реализована новейшая система рекомендаций контента, которая базируется не только на традиционном анализе профиля потребления пользователя, применяемом в крупнейших VoD-платформах мира, но и на технологиях машинного обучения, разработанных Билайн. При помощи технологий анализа сверхбольших массивов данных (Big Data) о потреблении видео и ТВ Билайн может изучать и формировать макропаттерны потребления и предлагать пользователям контент с высочайшей точностью, повышая таким образом вероятность выбора этого контента и сокращая пользователю время на его поиск.

Новая система профилей

Теперь Билайн ТВ позволяет создавать персонализированные профили для нескольких пользователей в одном аккаунте, что особенно удобно для семейного использования сервиса.

Профили – впервые представленная на российском операторском рынке функция внутри сервиса видео и ТВ-контента. Она дает возможность получать персонализированное контентное предложение и вести историю просмотров для каждого пользователя аккаунта. Таким образом, рекомендательная система Билайн ТВ предлагает таргетированный контент каждому из пользователей в зависимости от его профиля потребления, а для детей могут быть установлены возрастные и другие ограничения по контенту.

Новый интерфейс и контент

Мультиплатформенный сервис Билайн ТВ доступен в виде приложения для мобильных устройств под управлением ОС Android и iOS, а также на новейших компактных приставках Билайн и на телевизорах с функцией SMART TV. Один аккаунт Билайн ТВ можно использовать в режиме мультискрин, быстро и удобно переключая просмотр между разными устройствами.

В сервисе реализована идея ухода от стандартного шаблона телесмотрения через переключение каналов (вперед-назад). Представление и переключение передач каналов визуализированы через крупные карточки с основной информацией о контенте (пэкшот, длительность, рейтинг и др). Фильмы и сериалы можно подбирать сразу по всему сервису как в прямом эфире/в catch-up’е, так и в каталоге контента.

Кроме того, абоненты нового сервиса получили доступ к расширенному каталогу партнера Билайн, онлайн-кинотеатра ivi, включая фильмы с поддержкой 4К.

Билайн ТВ работает на любом операторе

Подключиться к обновленному сервису Билайн ТВ может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи. Новым абонентам, подтвердившим способ оплаты, доступен пробный период пользования сервисом — до 70 телеканалов бесплатно в течение первых 30 дней.

Для новых абонентов тарифных планов «Всё в одном» и «Домашнего Интернета и ТВ» от Билайн базовый пакет телеканалов предоставляется в составе тарифа бесплатно. Всем абонентам Билайн, установившим и зарегистрировавшимся в мобильном приложении Билайн ТВ, бесплатно доступен просмотр 20 телеканалов. Трафик при пользовании приложением не расходуется.

Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru.



