В конце февраля в школу №120 Красноармейского района будет передано специальное оборудование для занятий самбо. От Федерации самбо Волгоградской области в рамках реализации социального проекта «Время сильных — шаг в будущее» школа получит бойцовский ковер. Всего в течение месяца борцовские ковры от региональной федерации получат три школы областного центра: №120 Красноармейского района, №44 Центрального района и №18 Тракторозаводского района Волгограда.

Федеральный проект охватил уже более 400 образовательных организаций из 44 регионов. На сегодняшний день к проекту «Самбо в школу» присоединились 16 школ Волгограда. 22 учителя физической культуры прошли на базе Волгоградской государственной академии последипломного образования курсы повышения квалификации и получили соответствующие сертификаты.

Занятия по модулю «самбо» проводятся на специализированном спортивном покрытии. Специальные борцовские ковры и форма для учащихся уже приобретены для МОУ «Средняя школа №110 Кировского района Волгограда», МОУ «Средняя школа №140 Советского района Волгограда» и МОУ «Средняя школа №95 Краснооктябрьского района Волгограда» при поддержке Волгоградской областной федерации самбо. Теперь такими же коврами будут оснащены еще три школы Волгограда.

:-P

февраль, 2019

16фев19:00РекомендуемЛекция "Как работать в творческом бизнесе?"19:00 Креативное пространство "ИКРА"Рубрика:Досуг

17фев17:00РекомендуемСпектакль "Ночь перед Рождеством"17:00 Волгоградский областной театр кукол @ Волгоградская область, Волгоград, пр-кт. им В.И.Ленина, д. 15Рубрика:Досуг

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