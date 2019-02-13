В ближайшую субботу в Волгограде состоится шахматный блиц-турнир, участниками которого станут взрослые и дети, занимающиеся в муниципальных и частных спортивных школах города. Турнир будет проходить в шахматном клубе «Гамбит» (ул. Космонавтов, 34). Регистрация участников начнется 16 февраля с 10:00 до 11:00, начало соревнований в 11:00.

​Планируется, что участниками соревнований станет более 40 волгоградцев самого разного возраста. Организаторы подготовили для победителей, призеров и участников медали, кубки и поощрительные призы.

Подобные шахматные турниры становятся для Волгограда традицией. В этом году уличные шахматные турниры будут организованы в парке Семейный Дзержинского района. Он находится в одном из самых молодых и густонаселенных микрорайонов Волгограда – «Семь ветров» и является излюбленным местом отдыха местных жителей. На майские праздники сразиться в шахматы можно будет и на площадке ЖК «Бейкер стрит». Здесь же свое мастерство покажут юные жители Дзержинского района, занимающиеся спортом в других секциях. Самых активных и веселых отметят подарками.