В Волгограде будет открыт ещё один один маршрут общественного транспорта. Вспомогательный маршрут №5а «Тулака — Родниковая Долина» начнет свою работу с 15 февраля в Советском районе.

Маршрут обеспечит регулярное транспортное сообщение в южную сторону для крупного жилого массива в Советском районе. От конечной остановки «Тулака» автобусы малой вместимости проедут через открытый в 2015 году тоннель, поднимутся по улице Казахской до проспекта Университетского. Далее микроавтобусы продолжат движение по Второй Продольной магистрали, где проходят 5 опорных маршрутов общественного транспорта, и поднимутся до микрорайона «Родниковая Долина».

Всего на направлении с 15 февраля будут работать 12 микроавтобусов с интервалом движения порядка 10 минут. Несмотря на то, что до начала работы маршрута еще неделя, перевозчик в режиме обкатки с сегодняшнего дня выпускает на маршрут по несколько транспортных единиц.