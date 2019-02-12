Волгоградцев приглашают отправиться в романтическое путешествие по «Старой Сарепте», которое будет проходить 14 февраля в рамках программы ко Дню всех влюбленных «Романтика двух сердец». Начало в 18:00.

Посетители окунутся в таинственную атмосферу в подвале XVIII века, поучаствуют в мастер-классе «Чековая книжка влюбленных» и узнают, как осуществлялся брак 200 лет назад в Сарепте. Участники программы смогут сделать фотографии на память в специально подготовленной романтической фотозоне, испытать тайну жребия и загадать желание у дерева влюбленных.

Отметим, что среди гостей Сарепты стало традицией делать предложение руки и сердца своей избраннице в старинном подземелье. Возможно, что и в этом году молодые люди захотят сделать оригинальный сюрприз своей второй половинке.

Справки по телефонам: 8(8442)67-33-02, 51-67-49.

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февраль, 2019

27фев19:00РекомендуемВыставка современного искусства "ВОЗДУХ"19:00 Вода Волга Воздух @ ул. Советская, 17Рубрика:Досуг

17фев20:00РекомендуемКонцерт Хроники Края и Yan Fisher20:00 Dрузья barРубрика:Живая Музыка

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