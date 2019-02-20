В День защитника Отечества музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил специальную программу для юных мужчин, в рамках которой они смогут познакомиться с навыками древних ремесел. Интерактивная программа «Мастера на все руки» пройдет 23 февраля, начало в 11:00.

Во время программы маленьким посетителям расскажут, что профессии гончара, плотника и кузнеца в былые времена для мужчин были особо уважаемыми. А ещё они смогут узнать как они занимались этими ремеслами и с помощью каких инструментов.

Возраст: 3-7 лет.
Стоимость: 150 руб.
Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.

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февраль, 2019

24фев18:00РекомендуемПоэтический вечер "Высоцкий. Театр"18:00 Креативное пространство "ИКРА"Рубрика:Досуг

23фев10:00РекомендуемВыставка моделей железнодорожной техники10:00 Приволжская детская железная дорогаРубрика:Общество

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