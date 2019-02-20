В День защитника Отечества музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил специальную программу для юных мужчин, в рамках которой они смогут познакомиться с навыками древних ремесел. Интерактивная программа «Мастера на все руки» пройдет 23 февраля, начало в 11:00.

Во время программы маленьким посетителям расскажут, что профессии гончара, плотника и кузнеца в былые времена для мужчин были особо уважаемыми. А ещё они смогут узнать как они занимались этими ремеслами и с помощью каких инструментов.

Возраст: 3-7 лет.

Стоимость: 150 руб.

Справки по телефонам: 67-33-02, 51-67-49.